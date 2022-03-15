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Из-за морозов на дистанционку. Где отменили уроки?

inform.kz

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Информацию для учащихся распространяют районные отделы образования Костанайской области.

В районе Б. Майлина ожидается температура  местами — 21 до — 30 градусов уроки перенесли на вторую смену и дистанционное обучение. Районные школы на дистанционное обучение с 1-9 кл, Тобол 1-7 классы.

По мере поступления информации мы будем публиковать ее.

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