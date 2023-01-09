USD 463.31
EUR 486.94
RUB 6.45
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Из-за морозов ограничили движение на нескольких трассах Костанайской области

Из-за морозов ограничили движение на нескольких трассах Костанайской области

В связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -40 градусов) введено ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл);
2. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный);
3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
4. М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Аэропорт, больницы, библиотеки. Ложные вызовы о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в полицию Костаная