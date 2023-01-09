Из-за морозов ограничили движение на нескольких трассах Костанайской области

В связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -40 градусов) введено ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл);

2. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный);

3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);

4. М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО).

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