Из-за морозов ограничили движение на нескольких трассах Костанайской области

В связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -40 градусов) введено ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:
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1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл);
2. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный);
3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
4. М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО).