Из-за морозов уроки отменяют по городам и районам. Материал дополняется

В районах и городах из-за морозов учащимся отменяют уроки в школах.

В Жангельдинском районе в связи с мрозом и усилением ветра в 0-4 классах занятий не будет.

В Рудном температура воздуха -26 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-4 классы г. Рудный переводятся на дистанционный формат обучения.

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В Мендыкаринском районе температура — 27 градусов, ветер. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс

школ Мендыкаринского района переводятся на дистанционный формат обучения.

В Житикаре температура -25,5; занятия для учащихся КПП, с 1 по 8 классы отменяются и переводятся в дистанционный формат.

В районе им.Б.Майлина из-за морозов отменили уроки для школьнико с 1-11 классы.

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