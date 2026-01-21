В связи с неблагоприятными погодными условиями 22 января 2026 года занятия для студентов 1–2 курсов первой смены в колледжах города Костанай переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-служба областного управления образования области.

По данным метеослужб, в этот день ожидается температура воздуха от –28 до –30 градусов, скорость ветра — до 6 м/с, что может представлять опасность для здоровья обучающихся.

Решение о переводе на дистанционное обучение студентов 3–4 курсов первой смены руководители колледжей принимают самостоятельно, с учетом погодных условий и эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что в других регионах области формат обучения определяется исходя из фактических погодных условий на местах. При улучшении погоды занятия будут возобновлены в очном формате.

