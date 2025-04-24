За последние несколько лет Костанай стал заметно шире и выше. Появляются новые микрорайоны, а в разных частях города высотки. Однако, из за острого дефицита электроэнергии рынок недвижимости и сфера строительства испытывает серьёзные трудности. На сегодня даже есть объекты, которые заморозили из-за нехватки мощностей.

«Проблема не находит своего решения на протяжении трех лет ни у местных исполнительных органов, ни у субъектов естественных монополий и набрала такую критическую массу. Здесь идет не согласованность действий местных исполнительных органов и поставщиков электроэнергии. Мы усматриваем в этом — не доработки в планировании местных исполнительных органов, наверное, в какой-то определенной мере их бездействие», — говорит руководитель ассоциации строителей Костанайской области Ирина Викулова.

Ирина Викулова отмечает, что из-за нехватки мощностей наблюдается устойчивая динамика снижения темпов строительства коммерческого жилья. Тем временем, представители товарищества «Межрегионэнерготранзит» рассказали о том, что за последние 30 лет бывали случаи, когда сами застройщики пытались обойти закон и нарушали правила, а именно, возводили дома без технических условий. Кроме того, по мнению энергетиков, есть и те, кто возвел объекты, не входя в утвержденный генплан областного центра.

«Гашека — это было садоводческое общество, они в дальнейшем тоже должны были под перспективу уйти там под застройку. Сейчас, поднимите акт на землю, у них садоводство, а фактически там стоят магазины, при мощности, например, 5 кВт разрешенная была, они сейчас потребляют больше 5 кВт однозначно, плюс кондиционеры появились», — говорит генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимир Кан.

Кстати, в Костанае не один год идут разговоры о строительстве дополнительных электрических подстанций в районе наримановского рынка, ж/д вокзала и трассы в сторону города горняков. Однако, и на сегодня разработаны лишь их схемы.

«Сейчас мы вот только получили согласование техусловий со стороны национального аппарата КЕГОКа, теперь мы идем в процедуру, сейчас работа проводится, чтобы заявиться на сессию просить деньги на разработку проектно-сметной документации», — объяснил заместитель руководителя управления энергетики ЖКХ акимата Костанайской области Азамат Сабыржан.

Параллельно разрабатывается схема развития сферы электроэнергетики всей области, но для ее создания необходимы данные от местных застройщиков об их дальнейших планах, чтобы в будущем предусмотреть для этого мощности. А, получить эти данные, отмечает Азамат Сабыржан, не так легко. Многие компании отказываются разглашать свои намеченные проекты, ввиду того, что это коммерческая тайна, что и тормозит процесс.

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