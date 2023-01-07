Из-за непогоды движение ограничено на 23 участках автодорог республиканского значения, сообщает КазАвтоЖол, передает informburo.kz

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на семи участках:

Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260, участок граница Костанайской области – п.Сурган.

Жаксы – Есиль – Бузулук, км 64-82, участок г.Есиль – п.Бузулук.

Жезказган – Петропавловск, км 440-552, участок г.Державинск – п.Сурган.

Екатеринбург – Алматы, км 917-1003, участок п.Жаксы – г.Атбасар.

Кокшетау – Атбасар, км 49-184, участок с.Зеренда – г.Атбасар.

Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-64 участок п.Жаксы – г.Есиль.

Жезказган – Петропавловск, км 377-440, участок граница Костанайской области – г.Державинск.

В Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках:

Алматы – Усть-Каменогорск, км 557-615, участок г.Ушарал – граница Абайской области, для грузового и общественного автотранспорта.

Сарыозек – Коктал, км 45-68 (Алтын Емель).

В области Абай закрыто шесть участков:

Алматы – Усть-Каменогорск, км 615-768, участок граница Жетысуской области – г.Аягоз.

Таскескен – Бахты – граница КНР, км 0-75, участок от поворота Таскескен – с автодорогой Алматы –Усть-Каменогорск до с. Урджар.

Омск – Майкапчагай, км 910-1002, участок с.Калбатау – с.Кокпекты.

Омск – Майкапчагай, км 1002-1087, участок с.Кокпекты – поворот на с.Бугаз.

Алматы – Усть-Каменногорск, км 971-1068, участок с.Калбатау – г.Усть-Каменогорск.

Таскескен – Бахты – граница КНР, км 75-187, участок с.Урджар – граница КНР.

Движение ограничено на шести участках в Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорск– Шемонаиха – граница РФ, км 105-123, участок г. Шемонаиха – граница РФ.

Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, км 32-102, участок с. Предгорное – г.Шемонаиха.

Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, км 6-66, участок с.Ушановское – г.Серебрянск.

Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ, км 15-105, участок с.Белоусовка – г.Риддер.

Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, км 66-166, участок г.Серебрянск – г.Алтай – для грузового и общественного автотранспорта.

Алматы – Усть-Каменогорск, км 778-967, участок г.Аягоз – с.Калбатау.

В Костанайской области движение ограничено на двух участках:

Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 108-232, участок п. Аулиеколь – граница Акмолинской области.

Жезказган – Петропавловск, км 340-377, участок г.Аркалык – граница Акмолинской области.

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