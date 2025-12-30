В Казахстане на фоне временных ограничений движения на автодорогах организовано курсирование 13 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажирские перевозки.
Дополнительные составы обеспечат транспортную доступность между регионами и позволят пассажирам безопасно добраться до пунктов назначения в условиях неблагоприятной погоды.
Какие поезда запущены
В расписание включены следующие пригородные маршруты:
- Астана – Павлодар: №7502, №6832
- Павлодар – Астана: №7501, №7509
- Астана – Жалтыр / Атбасар: №6804, №6831
- Астана – Кокшетау: №7515, №6830, №7508, №7516
- Астана – Караганды: №6858, №6856
- Караганды – Астана: №7553
В компании подчеркнули, что в сложных метеоусловиях железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных и безопасных способов передвижения.
«Просим пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок», — отметили в пресс-службе перевозчика.
