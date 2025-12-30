В Казахстане на фоне временных ограничений движения на автодорогах организовано курсирование 13 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажирские перевозки.

Дополнительные составы обеспечат транспортную доступность между регионами и позволят пассажирам безопасно добраться до пунктов назначения в условиях неблагоприятной погоды.

Какие поезда запущены

В расписание включены следующие пригородные маршруты:

Астана – Павлодар : №7502, №6832

: №7502, №6832 Павлодар – Астана : №7501, №7509

: №7501, №7509 Астана – Жалтыр / Атбасар : №6804, №6831

: №6804, №6831 Астана – Кокшетау : №7515, №6830, №7508, №7516

: №7515, №6830, №7508, №7516 Астана – Караганды : №6858, №6856

: №6858, №6856 Караганды – Астана: №7553

В компании подчеркнули, что в сложных метеоусловиях железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных и безопасных способов передвижения.

«Просим пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок», — отметили в пресс-службе перевозчика.

