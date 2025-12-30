USD 504.76 EUR 593.8 RUB 6.5

Из-за непогоды в Казахстане усилили железнодорожное сообщение

— Сегодня, 14:44
Фото пресс-службы КТЖ

В Казахстане на фоне временных ограничений движения на автодорогах организовано курсирование 13 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажирские перевозки.

Дополнительные составы обеспечат транспортную доступность между регионами и позволят пассажирам безопасно добраться до пунктов назначения в условиях неблагоприятной погоды.

Какие поезда запущены

В расписание включены следующие пригородные маршруты:

  • Астана – Павлодар: №7502, №6832
  • Павлодар – Астана: №7501, №7509
  • Астана – Жалтыр / Атбасар: №6804, №6831
  • Астана – Кокшетау: №7515, №6830, №7508, №7516
  • Астана – Караганды: №6858, №6856
  • Караганды – Астана: №7553

В компании подчеркнули, что в сложных метеоусловиях железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных и безопасных способов передвижения.

«Просим пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок», — отметили в пресс-службе перевозчика.



