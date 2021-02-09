Из-за нескольких тысяч тенге ударил ножом женщину лисаковчанин

Информацию о происшествии alau.kz подтвердили в ответе на запрос в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данным полиции, совершено незаконное проникновение в квартиру дома в 5 микрорайоне Лисаковска. Вор ударил ножом хозяйку квартиры. Подозреваемым похищено четыре тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 25-летний местный житель.

Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.