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Из-за нескольких тысяч тенге ударил ножом женщину лисаковчанин

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Информацию о происшествии alau.kz подтвердили в ответе на запрос в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данным полиции, совершено незаконное проникновение в квартиру дома в 5 микрорайоне Лисаковска. Вор ударил ножом хозяйку квартиры.  Подозреваемым похищено четыре тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 25-летний местный житель.

Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК.

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