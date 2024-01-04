Из-за нововведения полицейские обратились к водителям

С 1 января в стране вступили в силу изменения в стандарт СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения, сообщает polisia.kz

Правила применения» Он предусматривает обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающих на газе. То есть, автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью «GAS».

Цель нововведения — идентификация автомобилей с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги.

Данная мера введена в целях безопасности. В связи с этим, полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу. Так, стражи порядка останавливали автомобили в областном центре и предупреждали автовладельцев, имеющих газобаллонное оборудование, о необходимости установки опознавательного знака.

целом, по области имеется 431 364 единиц автотранспорта, из них 67 056 работают на газе. Полицейские предупреждают о необходимости оснащения опознавательным знаком всех автомобилей с газовым оборудованием.

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