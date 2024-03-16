Интенсивное таяние. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Информацию распространил Костанайский филиал «Казгидромет.»
В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха в период с 16 по 19 марта и прогнозом смешанных осадков на 19 марта 2024 года по Костанайской области (Карабалыкский, Федоровский, Узункольский, Мендыкаринский, Костанайский, Жангельдинский, Амангельдинский районы и район г. Аркалык) ожидается снеготаяние и формирование талого стока, при этом возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
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Примечание: Особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией, а именно по бассейну реки Тобол и его притокам. В Оренбургской и Челябинской областях, по информации Росгидромета, сложилась неблагоприятная паводковая ситуация из-за скопившегося количества снега.