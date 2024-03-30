Из-за паводков на казахстанско-российской границе образовалась пробка

Фото: КНБ РК
Пограничная служба КНБ проинформировала – перед пунктами пропуска на участках границы с Россией наблюдается скопление автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Ведомство рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
Также на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения на автомобильных дорогах республиканского и международного значения.
Сложная паводковая ситуация наблюдается в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях.
Напомним, накануне пограничный пункт пропуска закрыли в Костанайской области