Из-за паводков на казахстанско-российской границе образовалась пробка

Пограничная служба КНБ проинформировала – перед пунктами пропуска на участках границы с Россией наблюдается скопление автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Также на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения на автомобильных дорогах республиканского и международного значения.

Сложная паводковая ситуация наблюдается в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях.

Напомним, накануне пограничный пункт пропуска закрыли в Костанайской области

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