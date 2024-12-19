Информацию распространила служба «112».

19 декабря с 11—00 в связи с переливом талых вод через проезжую часть в целях недопущения чрезвычайных ситуаций закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Карасу—Большая Чураковка» (0-15 км);

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