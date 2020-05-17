Из-за подозрительной сумки эвакуировали жителей микрорайона в Костанае

Бесхозная сумка была обнаружена сегодня в Костанае по улице Леонида Беды, сообщает alau.kz

Видео и фотографии прислали эвакуированные жители ближайших домов.

«Мы спали, нас разбудили, эвакуируют. Вышли все жители нашего дома»,- слышно на видео.

В ходе осмотра сумки ничего подозрительного или запрещенного обнаружено не было. В ней оказались старые вещи.

По кадрам из видео видно, что на месте происшествия работали пожарные, полиция и кинологи.

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