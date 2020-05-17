USD 420.12
EUR 454.19
RUB 5.73
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Из-за подозрительной сумки эвакуировали жителей микрорайона в Костанае

Из-за подозрительной сумки эвакуировали жителей микрорайона в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

6157 - зарегистрированно

3056 - выздоровевших

34 - летальных случаев

78 - в Костанайской области

Бесхозная сумка была обнаружена сегодня в Костанае по улице Леонида Беды, сообщает alau.kz 

Видео и фотографии прислали эвакуированные жители ближайших домов.

«Мы спали, нас разбудили, эвакуируют. Вышли все жители нашего дома»,- слышно на видео.

В ходе осмотра сумки ничего подозрительного или запрещенного обнаружено не было. В ней оказались старые вещи.

По кадрам из видео видно, что на месте происшествия работали пожарные, полиция и кинологи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Документы на сайте Egov.kz можно будет подписывать без ЭЦП с помощью мобильного приложения
Следующая новость

Изменены правила поступления на госслужбу в Казахстане