Из-за подозрительной сумки в район ж/д вокзала выезжали экстренные службы Костаная

В пресс-службе ДП Костанайской области пояснили, с чем связано присутствие экстренных служб в районе железнодорожного вокзала в Костанае

«Сотрудниками линейного отдела полиции 28 мая на ж/д вокзале при досмотре сумки у женщины обнаружен подозрительный предмет. На место выехали заинтересованные службы»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Позже было установлено, что в сумке находилась бутылка с перекисью водорода.

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