Из-за пожара на электрической подстанции обесточен посёлок в Костанайской области

22 декабря в 6:09 утра в Аулиекольском районе в посёлке Кушмурун произошел пожар на подстанции обеспечивающей электроэнергией посёлок. Через несколько минут пожарные подразделения прибыли на место случившегося и принялись производить пенную атаку. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

На месте развернулся оперативный штаб, который следил за обстановкой на месте пожара.

Горело трансформаторное масло. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров и представлял угрозу для близ стоящих трансформаторов. Потребовалось достаточное количество сил и средств для тушения.

Всего участвовало 6 единиц техники: поезд с песком, два пожарных поезда и другие средства противопожарной техники, а также 40 человек личного состава боролись с огненной стихией.

Основная причина пожара будет устанавливается исследовательской пожарной лабораторией, но по словам одного из огнеборцев причиной может быть дырявая прокладка в основании трансформатора. Никто из людей не пострадал, ликвидацию возгорания провели успешно в 12:49.

Электроснабжение посёлка частично восстановлено путём переподключения линий электропередач Карасуского и Наурзумского районов. Работы по обеспечению электричеством продолжаются.

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