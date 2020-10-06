Из-за ремонта путей в Казахстане задерживаются поезда. Пассажиры могут получить компенсацию

В связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей в графике движения пассажирских поездов наблюдаются нарушения, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

С апреля 2020 года в Казахстане началась модернизация железнодорожных путей, направленная на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве сообщают, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего окончания работ. В соответствии с статьей 80, пункт 3, закона РК «О железнодорожном транспорте» предусмотрена выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда.

Для получения компенсации пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов. Далее пассажир с этим документом и с удостоверением личности может обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию.

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