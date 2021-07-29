Из-за ревности ударили ножом мужчину в Рудном

В производстве управления полиции Рудного находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 99 ч. 1 УК РК.

Установлено, что во дворе одного из домов города между подозреваемым и потерпевшим на почве ревности к женщине возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес ножевое ранение 46-летнему потерпевшему.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 47-летний подозреваемый был установлен и задержан.

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия. Назначена экспертиза. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

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