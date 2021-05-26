Из-за сбоя в работе информсистемы МВД работа спецЦОНов временно приостановлена

В связи с неполадками в работе информационной системы МВД, работа специализированных ЦОНов временно приостановлена.
«О восстановлении работы автоЦОНов мы сообщим дополнительно. В течение дня будут недоступны услуги, если что-то изменится, то МВД и мы проинформируем население о доступности сервисов. Те, кто забронировал заранее и приехал, мы записываем их данные и будем принимать как только заработает база МВД», — сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат Төлепұлы
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