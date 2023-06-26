Из-за сильного дождя объявлено штормовое предупреждение

Фото ALAU.KZ/Наталья Луговской
На большей части области 27 июня ожидается дождь, ночью и утром в центре, на востоке области сильный дождь.
На севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный на большей части области 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области
16, днем 15-20, на юге области 25 тепла.
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В Костанае будет облачно, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.