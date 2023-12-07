Из-за сильного мороза ограничивают движение по трассам в Костанайской области

7 декабря с 18-00 в связи c понижением температуры воздуха (сильный мороз) ограничено движение на участках а/д республиканского значения для дизельного и общественного автотранспорта:

1) А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области);

2) Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» 8-232 км (от г. Тобыл до гр. Акмолинской области);

3) М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 556-729 км (от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области), 418-539 км (от п. Карабалык до г.Костанай);

4) А-21 «Мамлютка-Костанай» 180-404 км (от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл)

07.12.23 г. с 18-30 в связи c понижением температуры воздуха (сильный мороз) ограничено движение для дизельных, грузовых и общественного автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1) Костанай–Введенка — 8-97 км;

2) Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;

3) Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;

4) Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;

5) Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;

6) Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;

7) Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;

8) Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;

9) Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

10) Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;

11) Аулиеколь-Диевка 0-50 км;

12) Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;

13) Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

14) Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;

15) Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;

16) Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;

17) Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км;

18) Узунколь-Сарыколь 0-79 км;

19) Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;

20) Обход г. Рудный 0-9 км;

21) Караменды-Раздольное-Аралколь 0-128 км.

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