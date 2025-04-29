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Из-за сильного ветра отделы образования Костанайской области распространили информацию для школьников

— Сегодня, 10:15
Изображение для новости: Из-за сильного ветра отделы образования Костанайской области распространили информацию для школьников

pixabay.com

Отдел образования распространил информацию для школьников Костаная, обучающихся в первую и вторую смены. 

«Из-за сильного ветра занятия в школах во вторую смену перевести на дистанционное обучение. Учащихся первой смены должны встречать родители», — говорится в сообщении

Костанайский район, город Рудный, п.Карабалык, Алтынсаринский район, Узункольский район, Житикаринский район — вторая смена переводится переводится на дистанционное обучение.

 

 



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