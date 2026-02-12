В ряде городов и районов Костанайской области 12 февраля школьников первой смены перевели на «дистанционку»
В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 февраля 2026 года в ряде регионов Костанайской области занятия для учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения.
Рудный
ГУ «Отдел образования города Рудного» УО акимата Костанайской области сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха занятия первой смены для учащихся 0–9 классов переведены на дистанционную форму обучения.
Жангельдинский район
При температуре воздуха -25 градусов и скорости ветра 3 м/с учащиеся 0–4 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.
Аркалык
В связи с понижением температуры до -26 градусов и скоростью ветра 5 м/с на дистанционный формат переведены воспитанники МАДС и учащиеся 1–9 классов первой смены.
Лисаковск
При температуре -25 градусов и скорости ветра 5 м/с учащиеся 2–4 классов первой смены школ города 12 февраля 2026 года обучаются дистанционно.
Аулиекольский район
В связи с понижением температуры до -30 градусов и скоростью ветра 4 м/с занятия первой смены для воспитанников КПП (МАДС) и учащихся 1–11 классов переведены на дистанционный формат обучения.
Житикаринский район
При температуре воздуха -25 градусов и скорости ветра 6 м/с на дистанционное обучение переведены воспитанники КПП (МАДС) и учащиеся 1–5 классов первой смены.
В отделах образования отмечают, что решения приняты в целях обеспечения безопасности детей. Дальнейший формат обучения будет зависеть от погодных условий.
Материал дополняется
