Из-за снега объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

На севере, востоке, юге области ожидаются осадки — дождь с переходом в снег, днем на юге, востоке области временами сильный дождь, днем на юге, востоке области гроза, град, шквал.

Ветер северо-восточный 9-14, на юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на северо-западе области заморозки 1 градус, днем 8-13, на юге области 16 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла

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