Из-за травм несовместимых с жизнью погибла женщина при пожаре в ЖК

Женщина погибла при пожаре в ЖК «Аккент» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Всего пострадавших — 43 человека.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Родители троих детей отказались от госпитализации.

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них пять человек госпитализированы. Остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.

Состояние остальных стабильное. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

«При возгорании в микрорайоне «Аккент», 54 Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 бригад интенсивной терапии», — отметили в управлении здравоохранения.

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