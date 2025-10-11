Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что для снижения уровня потребительского кредитования рассматриваются меры по уменьшению коэффициента долговой нагрузки (КДН), передает LS.

«Активный рост потребкредитования является одним из факторов повышения инфляции. Коллег из министерства нацэкономики тоже беспокоит эта ситуация. Ранее по линии АРРФР был принят ряд мер, в том числе законодательных и микропруденциальных. КДН – это большой вопрос. Снизить его с 50% до 30% непросто», – считает Т. Сулейменов.

Он подчеркнул, что важно разобраться, какие факторы оказывают влияние на рынок потребительского кредитования.

«Мы видим что номинальные и реальные доходы населения снижаются, и в этом отношении они где-то замещают те или иные выпадающие доходы за счет потребкредитов. Если попытаемся резко придушить потребкредиты, то мы боимся, что появится серый или черный рынок», – добавил он.

Он не исключил, чо КДН может быть снижен до 30%.

«Мы видим, что рынок начал перегреваться. Будет КДН 30%, или 35%, или 40,5% – покажут расчеты. Но то, что этот вопрос находится на столе обсуждения, да, я подтверждаю. Там вопрос даже не в ставке, а в доходах, это большой методологический вопрос. Мы этим как раз и занимаемся», – пояснил глава Нацбанка.

Кроме того, он отметил, что повышение лимитов по программе «7-20-25» может привести к сокращению числа заемщиков.

«Общий объем программы у нас как было запланировано 100 млрд тенге, так и остается. Получится, что количество заемщиков уменьшится. Потому что на единицу кредит будет выше», – подчеркнул глава Нацбанка.

