Из-за ветра перевернулась лодка. Рыбака ищут в Костанайской области

В ДЧС Костанайской области рассказали о нескольких случаях на воде.

Также за прошедшую неделю произошли три несчастных случая на воде. Два из них в Костанае и его окрестностях.

«Один зарегистрирован в поселке Кунай города Костаная, и второй зарегистрирован на официальном месте купания, это база отдыха «Мохито». Оба случая зарегистрированы как «употребление спиртных напитков Курмангазы Тауекелов», — рассказал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области.

А в Костанайском районе от сильного порыва ветра перевернулась надувная лодка. У рыбака не было спасательного жилета. Его тело до сих пор ищут.

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