Из-за введения режима ЧП отменили курсирование некоторых поездов

Из-за введения режима ЧП в Казахстане отменено курсирование некоторых поездов, сообщили в пресс-службе АО «НК «КТЖ», передаёт informburo.kz

«В связи с введением ЧП в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях было закрыто движение по станциям Макат и Жем. Также отменено отправление пассажирских поездов со станций Алматы-1, Алматы-2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующих через станции Макат и Жем», – говорится в сообщении

В ночь с 4 на 5 января до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов, добавили в компании.

«В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой. Ситуация находится под контролем действующего оперативного штаба АО «НК «КТЖ». Движение поездов будет возобновлено после нормализации ситуации», – сообщили в КТЖ.

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