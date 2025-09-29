 Ya Metrika Fast
Из-за выпавшего снега в Костанае произошли аварии на энергосетях

— Сегодня, 11:44
Изображение для новости: Из-за выпавшего снега в Костанае произошли аварии на энергосетях

Фото А.Досмагамбетовой/alau.kz

В Костанае из-за мокрого снега фиксируются поломки деревьев и аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщает акимат Костаная. 

Коммунальные службы работают на расчистке улиц от сломанных ветвей.

По электроэнергии:
• отключена линия ВЛ-10 кВ по ул. Назарбаева,
• отключения зафиксированы в районе улиц Карбышева – Воинов-интернационалистов,
• а также в районе автоЦОНа.

На аварийных линиях работают 6 бригад. Устранение последствий ведётся.

Стоит отметить, во дворах ответственность за уборку несут ПКСК и ОСИ. Количество повреждённых деревьев станет известно после завершения расчистки.



