В Костанае из-за мокрого снега фиксируются поломки деревьев и аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщает акимат Костаная.

Коммунальные службы работают на расчистке улиц от сломанных ветвей.

По электроэнергии:

• отключена линия ВЛ-10 кВ по ул. Назарбаева,

• отключения зафиксированы в районе улиц Карбышева – Воинов-интернационалистов,

• а также в районе автоЦОНа.

На аварийных линиях работают 6 бригад. Устранение последствий ведётся.

Стоит отметить, во дворах ответственность за уборку несут ПКСК и ОСИ. Количество повреждённых деревьев станет известно после завершения расчистки.

"Письмо учителю" - Киселева Инна Владимировна Уважаемая Инна Владимировна, поздравляю Вас с Днём учителя! В этот замечательный праздник хочу сказать Вам...

Единую квитанцию на оплату коммуналки получат костанайцы Теперь, казахстанцам будет приходить единая квитанция на оплату всех коммунальных услуг. Сбором всех данных от...