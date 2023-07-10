Из-за жары количество вызовов скорой помощи в Костанае увеличилось на 10%

На 10% увеличилось количество вызовов скорой помощи из-за жаркой погоды. Высокая температура особенно опасна для детей, пожилых и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медики призывают в этот период быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать несколько правил.

В колл центре областной станции скорой помощи работа, что называется, кипит. А с наступлением жары ее стало еще больше. Все больше жителей области звонят с жалобами на обмороки и слабость. Чтобы этого не случилось, медики рекомендуют в такую погоду избегать нахождения на открытом солнце и носить головные уборы.

— Жара опасна и для детей, и самый уязвимый контингент — взрослое население, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая просьба, напоминание, чтобы люди во время принимали гипотензивные препараты, обращались к участковой службе, если чувствуют себя плохо, чтобы не было осложнений, — рассказала Оксана Светлакова, старший врач Костанайской областной станции скорой помощи.

Медики также отмечают, что не менее важно и одеваться по погоде. Никакой узкой, сковывающей движения одежды, и отдавать предпочтение светлой дышащей ткани.

Врачи также отмечают, что в такую погоду не следует нагружать организм едой. Она должна быть не горячей и легкой. Подойдут нежирные сорта мяса и рыбы, охлажденные супы, овощи и фрукты. Лучше всего избегать жареной пищи и алкоголя, а также исключить крепкий чай, кофе и особенно сладкие газированные напитки. Предпочтение стоит отдать все же обычной воде, также можно пить морс и компот.

— Для молодежи большое пожелание будет — уменьшить прием кофеинсодержащих препаратов — это энергетики в частности. Это провоцирует как раз таки. Мы кстати видим по вызовам, что именно молодежь такого возраста 20-30 лет вызывают обмороки, поэтому большая просьба обратить на это внимание, — рассказала врач.

А вот для прогулок лучше выбрать безопасное время до 10 утра и после 17 часов дня. Пик жары приходится на промежуток с 11 до 17 часов. И если все же в этот период необходимо быть на улице, то лучше придерживаться теневой стороны. Нахождение под открытым солнцем более 2 часов может спровоцировать перегрев, солнечный или тепловой удар.

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