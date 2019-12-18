Из-за зимнего ремонта ученики 17 школы переедут в другое здание

Капитальный ремонт в костанайских школах теперь проводят и зимой. В средней школе № 17 запланировано начало работ на январь. Большая часть учеников и учителей вынуждена будет переехать до конца учебного года в 29 школу, в мкрн Аэропор, передает alau.kz

Ремонт костанайских школ теперь проводят круглый год. Только недавно в родные стены вернулись ученики 21 и 30 школ, где проводился капитальный ремонт, как на очереди появилась школа №17. Здесь обучается чуть больше 1500 детей. Самой школе уже 40 лет, и за это время капитального ремонта там не было ни разу. Долгожданное обновление наметили на январь 2020 года.

«Почему в январе? Чтобы начать учебный процесс в стенах этой школы с 1 сентября. В связи с этим. Если начнется ремонт в летний период, тогда ремонт не закончится в сентябре следующего года, то есть в любом случае он затянется до ноября, до декабря, когда уже снег пойдет, когда уже зима», — рассказала заместитель руководителя отдела образования акимата г.Костанай Гульсум Уразбаева.

1 из 3

На капитальный ремонт уже выделили 733 млн тенге. Проведение всех работ в школе поделили на два этапа. Сначала, в январе, охватят первый блок, где учатся начальные классы. Здесь будет полностью заменена кровля, система отопления.

«На период ремонта более 300 учащихся начальных классов продолжат обучение во втором блоке, то есть сейчас школа занимается подготовкой кабинетов для учащихся», — добавила Гульсум Уразбаева.

2,3 и 4 классы вместе с учителями переедут в соседнюю школу №6. Но вот среднее и старшее звено, а это ученики с 5 по 11 класс, будут вынуждены с апреля и до конца учебного года провести в школе №29. Она находится в мкрн Аэропорт.

«Автобусы очень хорошо ходят. Тройка ходит, там насколько мне известно очень хорошо. И поэтому мы выбрали 29 школу. Поэтому дети могут сами добираться. Но если например у нас в 30 школе были организованы автобусы, так там расстояние было дальше. А здесь, я сама ездила, и в принципе я знаю, что район западный и добираться до школы № 29, в принципе там автобусы хорошо ходят», — пояснила Гульсум Уразбаева.

В отделе образования пояснили, что не все родители согласны с таким решением, но ремонт нужен, поэтому их просят отнестись к ситуации с пониманием. Тем временем, в планах чиновников и капитальный ремонт школ №4, 6 и 19, а также ясли сада №27. Здесь к работам приступят, как только будут выделены деньги. Но пока разработана только проектно-сметная документация по катальному ремонту этих зданий, дальше госэкспертиза и определение подрядчика.