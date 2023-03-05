Избавить от шумных мотоциклов и авто просят костанайцы

Костанайцы также предполагают, что с наступлением тепла начнут страдать, но, в основном по ночам, от рева моторов мотоциклов и автомобилей, и громкой музыки, из салонов машин.

Ерлан Омарбеков заметил, что возможности моментально замерить уровень децибелов полицейские не имеют, но нормы о соблюдении тишины после 23:00 должны действовать, и поручил следить за этим начальнику полиции города.

«Моментально мы должны реагировать. Люди пришли с работы, они должны отдыхать, с семъей заниматься, а не слушать музыку непонятно какую, плюс еще вот этот рёв. А еще летом мотоциклисты начнут. Поэтому, то же, вопрос на особый контроль. Постоянно работайте», — отметил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Вообще жители многих районов, в беседе с главным полицейским области, указывали участки трасс, на которых необходимо усилить патрулирование. Ерлан Омарбеков рассказал, что полиция как раз переходит на гибкий график расстановки сил в этом вопросе. Качарцы просят камеру наблюдения в поселок.

Выяснилось, что уже решается вопрос об установке там 10-и таковых. Просят взять под присмотр ЦОУ свои территории и костанайские дачники, особенно на зимнее время, когда домики пустуют. По инициативе полиции в мае акиматом уже будет установлено видеонаблюдение в дачном обществе «Садовод». На счет остальных надо думать. Всего, по словам начальника полицейского департамента, в этом году будет установлена тысяча видео-камер во дворах жилых домов на основе анализа криминогенности районов областного центра.

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