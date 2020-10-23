Избавляться от негатива и радоваться жизни учили школьников Костанайского района

Всемирный день психологического здоровья в Александровской средней школе Костанайского района решили отметить проведением акции «Сделаем мир светлее вместе». Для учащихся организовали психологический тренинг, конкурсы и лекции, передает alau.kz

Кажется, что детство — это и есть самая счастливая пора. Но всемирная организация здравоохранения этот постулат ставит под сомнение. Согласно их данным половина всех нарушений психического здоровья возникает еще до 14 лет. А депрессия и вовсе стала одним из ведущих заболеваний среди подростков во всем мире. Что с этим делать и как помочь детям, думают родители, врачи и преподаватели. Озаботились этим вопросом и в Александровской средней школе Костанайского района. Всемирный день психического здоровья там решили провести с пользой для учащихся.

«Ребята подготовили конкурс рисунков по теме «Мое счастливое детство». Учащиеся 8-11 классов подготовили фотографии «Я и мои друзья». Сегодня пройдет психологический тренинг на тему «Как жизнь хороша». Сегодня пройдет также тренировочное занятие «Жизнь прекрасна». Также по школе проходит с 6 по 11 класс классные часы на тему «Здоровый образ жизни и вредные привычки»»,- проинформировала заместитель директора Александровской средней школы Жания Курмангалиева.

Охватить всех учеников в школе смогли благодаря ее малокомплектности. Из-за того что здесь учатся только 146 учащихся, на дистанционку ребят не стали отправлять. Этим администрация школы и решила воспользоваться. Во всех уголках учебного заведения разместили распечатанные советы о том, как научиться быть счастливым и обрести цель в жизни. А в кабинетах показывали фильмы из серии популярных мотивационных тренингов.

«Тренинг проводился нашим опытным психологом, который имеет у себя большой багаж, участвовала в республиканских конкурсах и выезжала в Алматы, где принимала участие и также там завоевала 1 место»,- рассказал и.о. директора Александровской средней школы Жасулан Молдабеков.

В другом кабинете школьникам предлагали решить типичные детские проблемы: как реагировать, если получил плохую оценку, или потерял доверенные на продукты деньги. А потом учителя предложили ребятам выплеснуть весь свой негатив через смятые листы бумаги, которые дети с удовольствием запустили в пустующий зал.

«Я узнал много полезного о том, что не нужно рубить сгоряча, как говорится. Нужно сначала все хорошо обдумать, взвесить «за» и «против»: что хорошего и плохого, а потому уже принимать решения. Это очень пригодится, также как и в поступлении. Я сейчас выпускной класс, так что пригодится»,- поделился мнением ученик 11 класса школы Алан Кривоносов.

Именно для выпускников эти тренинги могли иметь особенное значение. Ведь за стенами школы ребят ждут испытания и трудности, которые нужно будет научиться стойко преодолевать. И о том, как это сделать их постарались научить в родной школе.

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