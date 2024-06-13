Избегать контактов с птицами рекомендуют санэпидемиологи казахстанцам

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В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК напомнили о птичьем гриппе и мерах предосторожности, чтобы не заразиться этой инфекцией.
В Комитете санэпидконтроля РК напомнили, что такое птичий грипп. Это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, которая может передаваться от птиц к человеку.
Человек может заразиться этой болезнью от птицы респираторным путем, а также через слизистые оболочки и руки при прямом или косвенном контакте с инфицированной птицей. Птичий грипп не передается от человека к человеку этот вид гриппа не передается.
«Факторы риска — забой, ощипывание, обработка тушек инфицированной птицы «, — сообщили специалисты.
В комитете санэпидконтроля дали рекомендации, выезжающим в отпуск:
- не посещать птичьи фермы и места, где может проходить забой домашней птицы
- исключить контакты с животными на рынках живой птицы, с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом птиц
- часто мыть руки с мылом
- не приобретать мясо или яйца домашней птицы в неустановленных местах.