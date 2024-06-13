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Избегать контактов с птицами рекомендуют санэпидемиологи казахстанцам

Фотография для новости Избегать контактов с птицами рекомендуют санэпидемиологи казахстанцам

pixabay.com

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК напомнили о птичьем гриппе и мерах предосторожности, чтобы не заразиться этой инфекцией. 

В Комитете санэпидконтроля РК напомнили, что такое птичий грипп. Это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, которая может передаваться от птиц к человеку.

Человек может заразиться этой болезнью от птицы респираторным путем, а также через слизистые оболочки и руки при прямом или косвенном контакте с инфицированной птицей. Птичий грипп не передается от человека к человеку этот вид гриппа не передается.

Информация Комитета санэпидконтроля РК

«Факторы риска — забой, ощипывание, обработка тушек инфицированной птицы  «, — сообщили специалисты.

В комитете санэпидконтроля дали рекомендации, выезжающим в отпуск:

  • не посещать птичьи фермы и места, где может проходить забой домашней птицы
  • исключить контакты с животными на рынках живой птицы, с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом птиц
  • часто мыть руки с мылом
  • не приобретать мясо или яйца домашней птицы в неустановленных местах.

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