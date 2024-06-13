Избегать контактов с птицами рекомендуют санэпидемиологи казахстанцам

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК напомнили о птичьем гриппе и мерах предосторожности, чтобы не заразиться этой инфекцией.

В Комитете санэпидконтроля РК напомнили, что такое птичий грипп. Это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, которая может передаваться от птиц к человеку.