Две жительницы Костаная, сестры, старшей из которых 51 год, а младшей 41, обвинялись в том, что умышленно, на фоне констатации смерти матери, к которой 17-ого декабря 2024-ого года и приехали сотрудники скорой помощи, нецензурно ругаясь, напали на фельдшера Анель Баймурзину.

В суде им были предъявлены обвинения в групповом, умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении лица осуществляющего служебную деятельность. После долгих, эмоциональных судебных разбирательств процесс перешел в стадию прений. По словам представителя гособвинения в деле не усмотренно смягчающих или отягчающих вину подсудимых обстоятельств.

«С учетом того, что сёстры ранее не судимы, отягчающих обстоятельств не имеется, предлагаю возможным назначить наказание не связанное с лишением свободы. Прошу суд признать виновными в совершении уголовного правонарушения и назначить каждой из них наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сказала государственный обвинитель Айгуль Мусабаева.

Представитель же потерпевшей стороны просил назначит подсудимым два года лишения свободы, и взыскать с них 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда потерпевшей, и сумму представительских расходов на её адвоката. Асель Баймурзина напомнила о своем моральном состоянии.

«Мы, как положено выполняли свою работу. По вине подсудимых я очень изменилась, как морально так и эмоционально. И, я надеюсь, что такой страшный случай больше никогда не произойдет ни со мной, ни со всеми медицинскими работниками. Ваша Честь, я здесь стою не только за себя. Я стою за всех коллеги и медицинских работников. Я надеюсь на ваше правосудие», — сказал потерпевшая Анель Баймурзина.

Подсудимые ранее неоднократно заявляли, что драку инсценировали медработники, чтобы избежать ответственности за смерть пациентки. Начиная свою речь на прениях старшая из подсудимых сестер заявила, что бригада Баймурзиной совершила, цитирую «восемь преступлений, пять из которых уголовные, но ни за одно из них они не получили наказание», — конец цитаты. Она же представила суду свою версию произошедшего.

«Они стали спешно собираться, даже не вытащив иглу из руки моей мамы. Сестра сказала Баймурзиной вернуть мамино удостоверение. Баймурзина же, в ответ, пошарилась в карманах, а потом держа изнутри карман крикнула водителю: «Угомоните её». Водитель ударил мою сестру по лбу, и пошел к соседям, якобы за неимением телефона вызывать полицию, хотя яркий «Айфон» Баймурзиной с коммуникатором лежал прямо в центре дивана у всех на виду. Моя сестра повернулась вслед за водителем, тогда Баймурзина ударила её по голове, по теменной части, разломав вдребезги заколку», — сказала старшая сестра.

«Просто, так скажем, акимат, генпрокуратура, минздрав, все хотят, чтобы, типа мы её избили, наказание какое-нибудь дать. Хотите наказание за то, что она воровала моей матери удостоверение, пожалуйста давайте. Но, она убийца и воровка. Я это буду говорить», — сказала младшая сестра.

В итоге суд согласился с предложением прокурора, и признанным виновным в совершении уголовного правонарушения сестрам назначен год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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