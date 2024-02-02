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Избиения и угрозы на фельдшеров. Костанайские врачи просят приравнять их к полицейским

Фотография для новости Избиения и угрозы на фельдшеров. Костанайские врачи просят приравнять их к полицейским

alau.kz

В Казахстане создана и набирает обороты петиция с требованием от Мажилиса и министерства здравоохранения немедленного реагирования на факты агрессии, которые проявляются в отношении медиков. Поводом для нее стал вопиющий случай в Караганде, где агрессивно настроенный мужчина избил сотрудника скорой, водитель неотложки сейчас лежит в больнице с сотрясением мозга и переломами.

Этот инцидент всколыхнул медицинскую общественность всей страны, ведь он обнажил проблему абсолютной незащищенности медиков в таких ситуациях.

«Для сравнения я приведу пример, если на сотрудника полиции совершено нападение или препятствование его деятельности, то штраф составляет 2000 МРП и лишение свободы до семи лет. Поэтому сегодня, когда люди видят сотрудника в полицейской форме, у них нет желания проявлять свою агрессию. Люди начинают себя контролировать, сдерживаются», — отметила председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Senim» Татьяна Булгацевич.

председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Senim» Татьяна Булгацевич

Сейчас, по инициативе отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Сеним», создана петиция на портале alash.online, которая требует от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Костанайские сотрудники станции скорой помощи полностью солидарны с этими требованиями, ведь в нашем регионе тоже происходят подобные случаи.

«Избил девушку фельдшера, она была госпитализирована с травмами: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными гематомами лица. К сожалению, фельдшер после всей этой ситуации уволилась со службы скорой помощи, что является, конечно же, потерей для нас», — рассказал и.о.главного врача Костанайской областной станции скорой помощи Давид Саркисян.

Костанайские медицинские работники надеются, что их голос будет услышан в коридорах власти, и они получат особый статус на законодательном уровне, как учителя, полицейские и военные. И это сделает их работу безопаснее. Ведь агрессия бывает не только физическая, но и словесная, психологическая, элементарное неуважение — с этим сотрудники скорой сталкиваются регулярно.

«Девушки молодые специалисты ездят, они довольно часто подвергаются со стороны мужского населения, опять таки, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, такому не хорошему флирту. Когда приезжает сотрудница, красивая молодая девочка, в форменной одежде, начинается, своего рода, флирт, потом уже переходит на грубость. Весь негатив на себя медик принимает в виде словесной перепалки», — говорит главный фельдшер Костанайской областной станции скорой помощи Сергей Стасин.

Работники скорой помощи просят костанайцев всегда помнить о том, что если «неотложка» на линии, значит она спешит к кому-то на помощь, в речь может идти, буквально, о жизни и смерти. Поэтому необходимо уступать дорогу спецмашинам и с пониманием относиться, если «карета» стоит во дворе.

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