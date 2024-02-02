Избиения и угрозы на фельдшеров. Костанайские врачи просят приравнять их к полицейским

В Казахстане создана и набирает обороты петиция с требованием от Мажилиса и министерства здравоохранения немедленного реагирования на факты агрессии, которые проявляются в отношении медиков. Поводом для нее стал вопиющий случай в Караганде, где агрессивно настроенный мужчина избил сотрудника скорой, водитель неотложки сейчас лежит в больнице с сотрясением мозга и переломами.

Этот инцидент всколыхнул медицинскую общественность всей страны, ведь он обнажил проблему абсолютной незащищенности медиков в таких ситуациях.

«Для сравнения я приведу пример, если на сотрудника полиции совершено нападение или препятствование его деятельности, то штраф составляет 2000 МРП и лишение свободы до семи лет. Поэтому сегодня, когда люди видят сотрудника в полицейской форме, у них нет желания проявлять свою агрессию. Люди начинают себя контролировать, сдерживаются», — отметила председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Senim» Татьяна Булгацевич.

Сейчас, по инициативе отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Сеним», создана петиция на портале alash.online, которая требует от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Костанайские сотрудники станции скорой помощи полностью солидарны с этими требованиями, ведь в нашем регионе тоже происходят подобные случаи.

«Избил девушку фельдшера, она была госпитализирована с травмами: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными гематомами лица. К сожалению, фельдшер после всей этой ситуации уволилась со службы скорой помощи, что является, конечно же, потерей для нас», — рассказал и.о.главного врача Костанайской областной станции скорой помощи Давид Саркисян.

Костанайские медицинские работники надеются, что их голос будет услышан в коридорах власти, и они получат особый статус на законодательном уровне, как учителя, полицейские и военные. И это сделает их работу безопаснее. Ведь агрессия бывает не только физическая, но и словесная, психологическая, элементарное неуважение — с этим сотрудники скорой сталкиваются регулярно.

«Девушки молодые специалисты ездят, они довольно часто подвергаются со стороны мужского населения, опять таки, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, такому не хорошему флирту. Когда приезжает сотрудница, красивая молодая девочка, в форменной одежде, начинается, своего рода, флирт, потом уже переходит на грубость. Весь негатив на себя медик принимает в виде словесной перепалки», — говорит главный фельдшер Костанайской областной станции скорой помощи Сергей Стасин.

Работники скорой помощи просят костанайцев всегда помнить о том, что если «неотложка» на линии, значит она спешит к кому-то на помощь, в речь может идти, буквально, о жизни и смерти. Поэтому необходимо уступать дорогу спецмашинам и с пониманием относиться, если «карета» стоит во дворе.

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