Приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека вынесен в Лисаковске.

12 октября этого года нетрезвый 22-летний житель города, в одном из кафе в ходе ссоры с 41-летним человеком, обхватив последнего двумя руками, бросил его через себя на пол, и нанес ему пять ударов кулаком по лицу.

В результате преступных действий потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и позже скончался в реанимации Лисаковской горбольницы. Подсудимый свою вину признал полностью, расскаялся, что смягчило его вину.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшие просили лишить его свободы.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил ему 8 лет заключения в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



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