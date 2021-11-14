Избил до смерти. Убийство из ревности расследуют полицейские Костанайской области

Происшествие случилось в Костанайском районе. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По улице Набережная в городе Тобыл мужчина в ходе возникшей ссоры на почве ревности нанес удары 54-летнему мужчине. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.106 ч.3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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