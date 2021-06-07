Избил и отобрал телефон. Полицейские раскрыли грабёж в Костанае

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Грабеж раскрыли полицейские Костаная. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Полицейские УП города Костаная задержали подозреваемого в грабеже телефона.
35-летний костанаец шел по улице Аль-Фараби поздно вечером. К нему подошел незнакомый мужчина и попросил сотовый телефон. Мужчина отказал ему в его просьбе. Подозреваемый избил мужчину и отобрал мобильный телефон. Потерпевший обратился в полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейским потерпевший описал приметы грабителя. Через несколько часов стражами порядка был установлен и задержан 34-летний подозреваемый, возле магазина «Радуга».
Николай Зелепухин выразил благодарность следователю Абаю Тасмагамбетову, оперуполномоченным Арлану Масакбаеву и Галымжану Арыстангалиеву за оперативное раскрытие преступления.
-Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на мое сообщение, действовали профессионально и вернули телефон, — отметил в письме костанаец.
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