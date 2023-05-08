Избил ребенка до смерти: тренер не считает себя виновным

Стали известны предварительные показания тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении травм 7-летнему Фариду Бакарову, повлекших смерть ребенка в Азербайджане, передают Vesti.kz со ссылкой на Media.az.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Мехман Халилов заявил, что не признает себя виновным в смерти ребенка.

В Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось, что тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика. На видео с камеры наблюдения видно, как Халилов избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясет. В результате семилетний ребенок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.

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