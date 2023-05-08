Избил ребенка до смерти: тренер не считает себя виновным

Стали известны предварительные показания тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении травм 7-летнему Фариду Бакарову, повлекших смерть ребенка в Азербайджане, передают Vesti.kz со ссылкой на Media.az.
При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Мехман Халилов заявил, что не признает себя виновным в смерти ребенка.
В Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого.