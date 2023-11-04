Избил жену и сбежал от полицейских. Суд Костаная вынес решение дебоширу

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено два дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Е. в совершении административных правонарушений.

Судом установлено, что 30 октября гражданин Е., находясь у себя дома, устроил скандал со своей супругой гр.К., в результате причинил ей физическую боль.

1 ноября гражданин Е. оказал неповиновение сотруднику правоохранительного органа на его требования проехать в Управление полиции для разбирательства по факту поступившего заявления от супруги.

Судом гражданин Е. признан виновным в совершении указанных административных правонарушений и на него наложены административные взыскания в виде административного штрафа в размере 103 500 тенге и предупреждения.

Постановления суда в законную силу не вступили.

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