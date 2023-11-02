Костанаец избил возлюбленную и сбежал от полицейских

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Ему предстоит понести ответственность за факт неповиновения законным требованиям.
В полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.
Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину, которого после доставили к участковому инспектору полиции.
Участковый выяснил, что в ходе конфликта произошедшего накануне сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной. Во время беседы, от мужчины исходил запах алкоголя.
Полицейским было принято решение отвезти его на медицинское освидетельствование.
В пути следования к месту, на одном из оживленных перекрестков областного центра, семейный дебошир покинул служебный автомобиль.
Участковый инспектор полиции Ерик Ваисов был вынужден выбежать вслед за правонарушителем и применить к нему боевые приемы, так как он не реагировал на законные требования. При задержании, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
По данному факту дебошир понесет административную ответственность, как за нанесение побоев своей сожительнице, так и за факт неповиновения.
Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение штраф 15 МРП или 15 суток ареста.