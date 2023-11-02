Костанаец избил возлюбленную и сбежал от полицейских

Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Ему предстоит понести ответственность за факт неповиновения законным требованиям.

В полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.

Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину, которого после доставили к участковому инспектору полиции.

Участковый выяснил, что в ходе конфликта произошедшего накануне сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной. Во время беседы, от мужчины исходил запах алкоголя.

Полицейским было принято решение отвезти его на медицинское освидетельствование.

В пути следования к месту, на одном из оживленных перекрестков областного центра, семейный дебошир покинул служебный автомобиль.

Участковый инспектор полиции Ерик Ваисов был вынужден выбежать вслед за правонарушителем и применить к нему боевые приемы, так как он не реагировал на законные требования. При задержании, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

По данному факту дебошир понесет административную ответственность, как за нанесение побоев своей сожительнице, так и за факт неповиновения.

Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение штраф 15 МРП или 15 суток ареста.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.