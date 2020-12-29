Избирателей с температурой лишат права голоса на выборах 10 января из-за угрозы здоровью другим гражданам

Граждан, пришедших на избирательный участок с температурой, лишат права голоса, заявила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова, сообщает informburo.kz

«Если у избирателя обнаружат температуру – его не допустят на избирательный участок. В первую очередь это обезопасить всех участников избирательного процесса. Это риски для здоровья. Если есть недомогания, температура, рекомендуем не посещать избирательный участок», – сказала она на брифинге в региональной службе коммуникаций.

На вопрос журналиста informburo.kz, лишат ли права голоса тех людей, которые придут на участок с температурой, Жанна Асанова ответила утвердительно.

«Да, они не будут голосовать. Есть понимание, что риски сейчас большие, у нас растёт заболеваемость КВИ. Помимо тех, кто приходит на избирательный участок с температурой, есть и другие люди, которые имеют право на охрану здоровья. Поэтому, согласно всем действующим правилам, люди с температурой не допускаются туда, где присутствуют другие люди. Я думаю, что тут обсуждать даже нечего. Это вопрос этики и безопасности других людей», – пояснила она.

Жанна Асанова отметила, что избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, могут до 12.00 дня голосования (10 января 2021 года) подать нарочно заявление в избирательный участок и к ним приедут с переносной урной. В ковидных госпиталях будет организован специализированный избирательный участок, как и в других больницах и санаториях.

«Все участковые избирательные комиссии будут обеспечены СИЗ. В первую очередь это и маски, и защитные экраны. Те комиссии, которые будут выезжать на дом к избирателям, будут обеспечены специальными защитными костюмами. Везде на избирательных участках уже установлены антисептики, они есть в достаточном объёме, есть дезинфицирующие коврики. Социальная дистанция – очень важно. Раньше мы позволяли находиться людям в участках, сейчас будет очень строго организована разметка, чтобы не создавать опасности для избирателей, и чтобы члены комиссии могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга и других участников избирательного процесса. Избирателей допустим на участки только в масках и после проверки температуры», – рассказала глава ТИК Алматы.

В случае обнаружения недомогания или температуры у избирателя после 12.00 10 января 2021 года, подать заявку на домашнее голосование он уже не сможет.

«В законе процедура приёма заявления голосования на дому ограничена – до 12.00 дня голосования. Если гражданин пришёл после этого времени, он не сможет оставить такое заявление. Понятно, человек не может заранее сказать, что в 12 дня будет у него температура. Это вопрос тонкий, индивидуальный, вопрос ответственности, в первую очередь социальной. Любой нормальный человек не пойдёт на избирательный участок с температурой, чтобы не подвергать опасности окружающих и тем более говорить о том, что ущемили или ограничили его право. Допустим, человек пришёл в 11.00 на избирательный участок с температурой, его не запускают. Он должен написать заявление на голосование на дому. А как он напишет, если его не допустят? Поэтому ему придётся кого-то просить, давать доверенность, чтобы занесли заявление. По телефону заявления не принимаются. Здесь только так: либо кого-то просит, либо сам не может прийти. Какие могут быть вопросы», – сказала Жанна Асанова.

Наблюдателей запустят на избирательные участки только в масках. Контролировать своевременную замену маски, по словам Жанны Асановой, будет председатель избирательной комиссии. Сопровождать выездную урну наблюдатели смогут, но надевать защитный костюм или нет – решает каждый самостоятельно.

По указу Президента объединённые выборы в мажилис парламента и маслихаты пройдут 10 января 2021 года.

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