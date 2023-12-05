Избитая до переломов ребер 85-летняя женщина умерла в Костанайской области

В Костанайской области умерла 85-летняя женщина, которая поступила в больницу со следами побоев. Полиция возбудила дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Департаменте полиции области сообщили, что 23 ноября в больницу Костаная была доставлена 85-летняя женщина. У нее диагностировали ушибы теменной области и ушиб грудной клетки. Сама женщина сообщила, что ее избили. Полиция уже установила, кто избил пенсионерку. Тогда по данному факту в Управлении полиции Костаная было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное: в отношении двух или более лиц; в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; группой лиц по предварительному сговору, преступной группой; из хулиганских побуждений; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; неоднократно; в отношении заведомо несовершеннолетнего, — наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

@Автор: Кристина Кривцанова