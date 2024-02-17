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Избивали прохожих. За совершение грабежей наказаны двое костанайских подростков

Фотография для новости Избивали прохожих. За совершение грабежей наказаны двое костанайских подростков

pixabay.com

Как выяснилось, 16-летние друзья по вечерам избивали прохожих, и забирали у них ценные вещи и деньги. Об этом сообщает сайт Polisia.kz.

Прошлым летом злоумышленники совершили 4 нападения, причинив потерпевшим материальный ущерб больше чем в 160 тысяч тенге. Деньги были потрачены на личные нужды. Несовершеннолетние костанайцы предстали перед судом. С учетом их возраста, одному из осужденных ограничили свободу на год, установив пробационный контроль, второго поместили в интернат с особым режимом содержания, где находятся дети, совершившие кражи и грабежи.

Почти 600 преступлений раскрыто с начала года полицией Казахстана с помощью служебных собак, в том числе почти 200 краж, 16 грабежей, 2 разбойных нападения, 7 убийств. Благодаря обученным животным из незаконного оборота изъято около 130 килограммов наркотиков. Почти половину этого объема кинологи нашли на днях, только в одном автомобиле. Другой четвероногий помощник полиции, по следу нашел пропавшего третьекласника. С помощью питомцев костанайского кинологического центра департамента полиции, в прошлом году раскрыто почти 500 преступлений, и 34 уже в этом году.

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