Избивали толпой. Драка в Аркалыке попала на видео

В интернете появилась видеозапись, сделанная в одном из увеселительных заведений. На кадрах запечатлена драка, которая происходит на лестнице.

В ней участвуют несколько человек. Силы сторон не равны. Видно, что по крайней мере на одного человека, нападают сразу несколько, и продолжают избивать его, уже когда он лежит. Есть видео снятое и с другой точки. Женский голос за кадром, говорит о появлении на полу крови. Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, по данному факту в управление полиции Аркалыка, именно там и произошел инцидент, заявлений не поступало.

Установлено, что событие, попавшее в объективы мобильных телефонов, произошло 19 октября. Тем не менее, в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РК. Участники установлены, проводятся следственные действия.

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