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Изъяли 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками.

Следствие по делу продолжается.

 

 

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