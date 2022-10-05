Изъяли 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
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В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками.
Следствие по делу продолжается.
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