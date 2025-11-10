USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

Изъяли пистолет, винтовку и патроныизъяла полиция в Костанайской области

— Сегодня, 09:30
Изображение для новости: Изъяли пистолет, винтовку и патроныизъяла полиция в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП

Полицейские региона изъяли у двух местных жителей незарегистрированное оружие и боеприпасы. Оба эпизода установлены в ходе республиканской операции «Участок», направленной на профилактику правонарушений и проверку владельцев оружия.

Что произошло

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью, оперативная информация привела к 36-летнему жителю Рудного. При осмотре его дома обнаружены стартовый пистолет, 85 патронов калибра 9 мм, несколько патронов для травматического оружия и пневматическая винтовка с оптикой.

Изображение 1 для Изъяли пистолет, винтовку и патроныизъяла полиция в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП

В другом случае сотрудники УБОП совместно с полицейскими Костанайского района провели санкционированный обыск у 55-летнего местного жителя. У него изъяли мелкокалиберное ружьё, одноствольное ружьё 12-го калибра, двуствольное ружьё 16-го калибра и 20 патронов разных калибров. Установлено, что оружие не зарегистрировано и в розыске не числится.

Изображение 2 для Изъяли пистолет, винтовку и патроныизъяла полиция в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП

Что дальше

По обоим фактам начаты уголовные дела по статье «Незаконное обращение с оружием». Назначена баллистическая экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка происхождению и пригодности оружия к стрельбе.

Изображение 3 для Изъяли пистолет, винтовку и патроныизъяла полиция в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП

Напоминание для граждан

Полиция подчёркивает: хранение или ношение незарегистрированного оружия — основание для уголовной ответственности. Если у вас осталось старое либо найденное оружие, его можно добровольно сдать в подразделения полиции и избежать ответственности в установленном законом порядке.



