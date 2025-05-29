По данным отдела земельных отношений на сегодняшний день направлено 30 претензий в адрес рекламных агентств. Некоторые землепользователи оспаривают решения в суде.

За последние полтора года отдел земельных отношений участвовал в 19 судебных разбирательствах на всех уровнях. В результате проведённой работы в государственную собственность возвращены 13 земельных участков. О самозахвате земель под рекламные конструкции высказался аким Костаная Марат Жундубаев.

«Должно быть так поставил — наказали — убрали. Следующий человек должен знать — он поставить, он будет привлечен к административной ответственности. Но его выявят, для этого у нас старшие по районам есть, которые должны за этим следить, кстати тоже. Вам тоже замечание. Для этого у нас есть госорганы. Необязательно жилищные отношения, архитекторы есть у нас, ЖКХ есть и так далее. Каждый госорган, каждый госслужащий, который работает в городском акимате он должен видеть что мы делаем, мы же общее делаем. Если каждый будет на своем заострен…ему поручили два дерева посадить, он будет два дерева сажать, и не будет смотреть за цветами, допустим, это неправильно. Есть полиция, на то пошло. По рекламным конструкциям тоже, мы с вами договорились, у нас с вами позиция одна — никому не продлеваем, с устаревшими никто не подходит. Те, рекламные конструкции, которые мешают трафику дорожному, правоповоротные съезды, газоны, то есть у нас очень много работ сегодня. Чтобы завтра не говорили, что специально, государство необходимость сделали, убрали. Да! Чем например, иметь некрасивую рекламную конструкцию, которая постоянно стоит «голая», «побитая», нам лучше землю изъять в госнеобходимость и там рокарий, газон или дерево посадить. Это будет правильно», — отметил аким Костаная.