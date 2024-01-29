Изъятие 1,5 трлн из ЕНПФ – соглашение Казахстана с ОАЭ по ВЭС готовят к ратификации

В Казахстане готовятся к ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по проектам ветровых электростанций (ВЭС), на реализацию которых могут направить часть 1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, планируемых к изъятию из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции, совершенное в Дубае 2 декабря 2023 года», — говорится в проекте закона, который намерены внести на рассмотрение мажилиса.

Целью соглашения названо осуществление сотрудничества между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и устойчивого развития на территории Казахстана.

«В частности, соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей и приоритетов, а также исполнению обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов. В рамках соглашения планируется строительство проекта ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Соглашение применяется к проектам в области возобновляемых источников энергии и зеленым технологиям, и инновациям, направленным на производство и хранение электрической энергии», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам разработчиков, реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ, достичь принятые конкретные целевые индикаторы развития ВИЭ, которые предусматривают достижение 15% – к 2030 году, а также сокращению ежегодных выбросов углекислого газа (С02).

«Принятие Проекта не повлечет социально-экономических, правовых и иных последствий, положения проекта не повлияют на обеспечение национальной безопасности. В рамках реализации проекта будут созданы до 200 постоянных рабочих мест, до 1600 временных рабочих мест, привлечены порядка $1,5 млрд инвестиций, а также выработка дополнительных 3500 млрд кВт/ч зеленой энергии. Также, реализация проекта не предусматривает сокращения доходов или увеличение расходов государственного и местных бюджетов», — пояснили разработчики.

24 января стало известно, что часть средств из планируемых к изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ могут получить россияне, однако в фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» отрицают подобные планы, но готовы тратить их на те же проекты.

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