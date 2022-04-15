Изъятие госномеров полицейскими является законной мерой — МВД РК

kolesa.kz
В социальных сетях нередки жалобы пользователей на снятие номерных знаков с их автомобилей сотрудниками полиции. Закономерность таких действий разъяснили в Министерстве внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Согласно подпункту 3 части 1 статьи 797 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – КоАП), при совершении нарушений, указанных в статьях 334 (часть вторая), 590 (части первая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая), 597 (части первая и вторая), 610, 611 настоящего Кодекса, уполномоченное должностное лицо вправе запрещать эксплуатацию транспортных средств путем изъятия государственных регистрационных номерных знаков до устранения причин запрета на эксплуатацию транспортного средства», — говорится в ответе на запрос редакции. Согласно предоставленной информации, указанная мера применяется к транспортным средствам, оставленным водителями на дороге без присмотра, когда установить их место нахождения не представляется возможным. «В соответствии со статьей 785 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – КоАП) изъятие государственных регистрационных номерных знаков является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении», — добавили в ведомстве.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: